The Walking Dead 11, che ruolo avrà Maggie nell'ultima stagione?

Lauren Cohan è tornata nei panni di Maggie Rhee negli episodi finali della decima stagione di The Walking Dead per la gioia di tutti i fan. Ma l’undicesima stagione sarà l’ultima della fortuna serie AMC e la storia di Maggie potrebbe andare ben oltre il suo acceso conflitto con Negan.

Maggie si era allontanata da Alexsandria e Hilltop con suo figlio Hershel per aiutare una nuova comunità di sopravvissuti, anche se in seguito ha spiegato che era andata via a causa di Negan (Jeffery Dean Morgan), l'uomo che ha brutalmente ucciso suo marito Glenn.

Vivere con lui le era impossibile ma quando è tornata per aiutare i suoi amici nella guerra contro i Sussurratori, ha dovuto affrontare nuovamente Negan. Il proprietario di Lucille ha avuto un arco narrativo complesso trasformandosi da villain spietato a eroe ed entrando nel cuore del pubblico.



Il finale della decima stagione si è concluso con una sorta di cliffhanger, con Negan che è tornato ad Alexandria dopo essere stato "bandito" da Carol all'inizio dell'episodio. L’uomo decide di non rispettare il suo esilio e tornare ad Alexsandria sorridendo a Maggie nelle ultime scene dell’episodio. Il messaggio è chiaro: Negan non lascerà Alexandria a meno che non sia morto.

Ora che Maggie e Negan saranno costretti a vivere nella stessa comunità, l’undicesima stagione ci dovrà mostrare come finiranno le cose tra i due, se Negan riuscirà a trovare un modo per farsi perdonare e se Maggie sarà disposta ad ascoltarlo o meno.



Il produttore Scott Gimple ha anticipato su Twitch che questo aspetto sarà importante nel ritorno di Maggie ad Alexandria, ma non definirà l'arco narrativo di Maggie nell'ultima stagione, che esplorerà invece anche la sua grande leadership.



Maggie è uno dei personaggi più amati dal pubblico, comparsa sin dalla seconda stagione, ha subito diverse perdite traumatiche durante il suo viaggio e proprio perché è un personaggio così complesso ha senso che gli sceneggiatori non si concentrino solo sulla sua relazione con Negan ma ci mostrino anche che cosa è capace di fare.



Mentre la scoperta del Commonwealth sarà probabilmente la più grande trama dell’undicesima stagione, ciò non significa che i protagonisti non abbiano problemi, sia fuori che all'interno delle mura di Alexsandria.



Pochi giorni dopo aver vinto la guerra con i Sussurratori, hanno dovuto affrontare una nuova minaccia dando la caccia nei boschi a nuovi nemici, i Mietitori, persone armate che amano isolare e tendere imboscate alle loro prede bruciando i loro campi.



Sappiamo molto poco dei Mietitori, tranne che stanno dando la caccia al gruppo di Maggie da un po', e l'hanno seguita fino in Virginia. Sono apparsi solo in un episodio della decima stagione che ci ha introdotto anche i nuovi amici di Maggie: Cole (James Devoti) e l'uomo mascherato Elijah (Okea Eme-Akwari).



Le storie di questi due personaggi potrebbero essere esplorate più a fondo e Maggie potrebbe guidare il gruppo verso una nuova battaglia contro questa ennesima minaccia per la loro sopravvivenza.



L'undicesima stagione debutterà il 22 agosto su AMC come ci ha svelato il recente nuovo trailer di The Walking Dead, se nell'attesa volete riordinare le idee sulla cronologia di The Walking Dead date un'occhiata al nostro approfondimento e diteci nei commenti che cosa pensate accadrà a Maggie nell'epico finale!