The Walking Dead 11: ci sarà un ultimo salto temporale nello show?

Il finale di The Walkind Dead è ormai alle porte. La serie di successo di AMC è andata in onda per più di dieci anni ed è ora giunta all'ultimo blocco di episodi dell'undicesima stagione. Infatti, il primo degli otto episodi che ci separano dalla conclusione è stato rilasciato la scorsa notte negli Stati Uniti.

La sequenza di apertura è un insieme di scene memorabili degli anni passati ed è accompagnata dalla voce di Judith Grimes. Ma quanto tempo è passato rispetto agli eventi del midseason finale dello scorso aprile?

La figlia di Rick non sembra significativamente più grande dall'ultima volta che l'abbiamo vista, ma la sequenza iniziale potrebbe suggerire che potremmo vedere un salto temporale nei prossimi episodi, quando Judith dice: "Altri hanno ceduto all'oscurità. È stato molto tempo fa." Infatti, mentre pronuncia queste parole, nelle immagini vediamo gli ultimi cattivi Leah, Sebastian Milton e Lance Hornsby. La frase "è stato tanto tempo fa" ci suggerisce come i problemi del Commonwealth siano un lontano ricordo.

Dal momento che Judith (attualmente di circa 11 anni) ha ancora la voce di una bambina nella nuova sequenza di apertura narrata in The Walking Dead 11, qualsiasi potenziale salto temporale non potrebbe andare troppo in avanti. L'attrice di Judith (Cailey Fleming) ha tuttavia qualche anno in più del suo personaggio, quindi sarebbe comunque convincente in un'altra sequenza temporale.

Per salutarvi, vi lasciamo con il trailer di tutti gli spinoff di The Walking Dead.