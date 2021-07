The Walking Dead 11, ecco una scena esclusiva dalla premiere con protagonista Daryl

In attesa dell'ultima stagione di The Walking Dead, AMC non ci lascia senza contenuti dedicati alla serie zombie. The Walking Dead: Origins racconterà le storie dei personaggi principali dello show: Daryl (Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Carol (Melissa McBride) con interviste e anteprime sulla stagione finale.

Nel primo episodio Norman Reedus racconta la "storia epica" del sopravvissuto all'apocalisse zombie Daryl Dixon in The Walking Dead: Origins - Daryl's Story, il primo di una serie di speciali ora in streaming esclusivamente su AMC+.

Ogni nuovo episodio offre un'anteprima esclusiva dell'undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead, potete vedere la clip qui sopra, ed è accompagnato da The Best of The Walking Dead, una nuova raccolta con gli episodi preferiti dai fan per ogni personaggio.



In "Daryl's Story", Reedus racconta come Daryl è passato da "un uomo solitario a protettore e custode della sua famiglia prescelta" in dieci stagioni di The Walking Dead.

Lo speciale di 60 minuti composto da un'intervista e clip degli episodi passati di The Walking Dead, si conclude con una scena esclusiva della premiere in due parti della stagione 11 che andrà in onda il 22 agosto su AMC.



Tra gli episodi preferiti dei fan con protagonista Daryl ritroviamo il quinto episodio della seconda stagione "Chupacabra" e l'episodio quattro della nona stagione "The Obliged".



The Walking Dead: Origins proseguirà ogni giovedì con nuovi episodi dedicati a Maggie, Negan, e Carol prima del loro ritorno nell'ultima stagione.



Maggie's Story e Best of Maggie usciranno giovedì 22 luglio, seguiti da Negan's Story e Best of Negan il 29 luglio e Carol's Story e Best of Carol il 5 agosto.



Per concludere, AMC ha diffuso una nuova immagine esclusiva dell'undicesima stagione, che potete vedere in calce alla notizia.



Date un'occhiata al teaser di The Walking Dead 11 e scoprite i titoli dei primi 8 episodi di The Walking Dead 11.