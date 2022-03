The Walking Dead 11, scoprite la trama del finale della seconda parte

"Tutto è in gioco" nel finale della Parte II di The Walking Dead 11, ultima stagione dello show AMC, che si fermerà per la seconda e ultima volta ad aprile prima dell'ultimo ciclo di episodi che chiuderà definitivamente la serie. Intitolato 'God', il finale della seconda parte andrà in onda il 3 aprile su AMC+ e il 10 aprile su AMC.

Un altro lotto di episodi da 8 andrà in onda entro fine anno sul network, a partire dalla première della Parte III della stagione finale e concludendosi con la chiusura definitiva. Scoprite la nostra recensione dell'episodio 12 di The Walking Dead 11, andato in onda tra il 13 (USA) e 14 marzo (Italia).



Nel frattempo è stata pubblicata la sinossi ufficiale del finale di Parte II:"Nell'ultimo finale di metà stagione di The Walking Dead i nostri eroi sono intrappolati in situazioni al di fuori del loro controllo. Tutti coloro che hanno lavorato così duramente per proteggere sono a rischio poiché il pericolo li attira ad ogni angolo. Tutto è in gioco. Ora devono decidere chi e cosa vale la pena salvare. Ogni decisione ha le sue opzioni mortali" si legge nella trama.



"Quello che ci aspetta sono altre due storie da raccontare oltre a questa" disse Scott Gimple nel giorno dell'annuncio dell'ultima stagione "Quello che è chiaro è che questo show parla dei vivi, è realizzato da un cast appassionato, un team di sceneggiatori/produttori e troupe che portano in vita la visione proposta da Robert Kirkman nel suo brillante fumetto e supportata dai migliori fan del mondo".



Il finale della serie avrà la regia di Greg Nicotero.