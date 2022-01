The Walking Dead 11, la seconda parte in arrivo su Disney+: ecco quando

Nelle scorse ore abbiamo avuto modo di assistere al nuovo ed entusiasmante trailer di The Walking Dead 11 che anticipa l'arrivo della seconda parte della serie post-apocalittica e finalmente, Disney+ ha annunciato anche la sua data d'uscita.

I nuovi episodi della serie post-apocalittica saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 21 febbraio, come potete vedere dalla data riportata sul poster che trovate in calce alla notizia. L'immagine è la stessa che è stata diffusa con la nuova clip in cui finalmente abbiamo avuto l'occasione di rivedere Daryl, Carol, Maggie e tutti gli altri sopravvissuti.

La seconda parte di The Walking 11 arriva dunque in Italia ad un solo giorno di distanza dal suo rilascio sull'emittente AMC, prevista per il 20 febbraio. Cosa accadrà a tutti i nostri amati protagonisti non è ancora dato saperlo. Per scoprire come andranno a finire le cose dunque, non ci resta che attendere.

Gli episodi finali di The Walking Dead 11 sono stati girati lo scorso gennaio, quindi tra rallentamenti dovuti alla pandemia ed altre varie eventuali, la post-produzione dello show dovrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo. Vi ricordiamo che questa stagione conclusiva è composta da ben 24 episodi, e che per il momento abbiamo avuto modo di assistere alla messa in onda solo dei primi 8. Insomma, c'è ancora molto da vedere!