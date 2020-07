The Walking Dead 11, la showrunner sull'incontro tra Maggie e Negan: 'Lei non sa nulla'

In occasione del Comic-Con Home, la showrunner Angela Kang ha potuto svelare alcune anticipazioni sulla stagione 11 di The Walking Dead, durante la quale avverrà il nuovo e atteso incontro tra Maggie e Negan, i due sopravvissuti interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

"Negan ha ucciso il marito di Maggie e bruciato la sua casa, perciò non sarà una strada molto facile per nessuno dei due" ha spiegato la Kang durante il panel dedicato alla serie AMC. "Negan era presente in questo intero viaggio durante la sua assenza, ma Maggie sta arrivando se aver visto niente di ciò che è accaduto."

"Maggie sa solo che Hilltop è distrutta, e l'uomo che pensava di aver lasciato a marcire in prigione cammina libero come chiunque altro. Dovranno capire entrambi come vivere nello stesso spazio, perciò spero che si rivelerà molto divertente."

Per sfruttare al meglio i personaggi interpretati da "questi meravigliosi attori", ha aggiunto la Kang, "proveremo a giocare con le loro fantastiche abilità e vedremo cosa succede."

Sempre durante l'evento, lo ricordiamo, è stata rivelata la data di uscita del finale di The Walking Dead 11 insieme ad un'interessante sorpresa: la stagione si espanderà con 6 episodi aggiuntivi in arrivo nel 2021.

Nel frattempo, Robert Kirkman ha confermato il suo coinvolgimento nel film di Rick Grimes.