The Walking Dead 11, che significa quella scena con Maggie e Negan? Le reazioni del web

I fan di The Walking Dead si sono riversati sul web per commentare la scena, e in calce alla notizia possiamo vedere alcuni dei tweet più interessanti sull'argomento. C'è chi scrive: "Parliamo di quello strano momento in cui sembrava esserci una tensione sessuale tra Negan e Maggie? Era fatto apposta? Non credo di essere l'unico ad averlo notato". Qualcun altro aggiunge: "Oh mio Dio, se fossi stata Maggie lo avrei baciato, tanto per sciogliere la tensione..."

La stagione 11 di The Walking Dead è giunta all'episodio 5, intitolato Out of the Ashes , in cui abbiamo assistito tra le altre cose al cameo del figlio di Jeffrey Dean Morgan . Abbiamo visto poi Negan e Maggie raggiungere l'avamposto di Arbor Hills dove Georgie (Jayne Atkinson) ha nascosto le provviste. Negan vuole riportare il cibo alla comunità affamata , ma Maggie vuole che aspetti Daryl (Norman Reedus).

Can we talk about that strange moment that felt like sexual tension between Negan and Maggie there? Was that purposeful? I know I'm not the only fan to see it! 😬@AMCTalkingDead @AMCTalkingDead #TheWalkingDead #TWD pic.twitter.com/3LG9nZ0etV — DeanaMarie (@DeanaXburke) September 20, 2021