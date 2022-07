The Walking Dead 11, anticipazioni dal finale: ecco quando uscirà il trailer!

Dodici anni dopo la presentazione in anteprima della prima stagione della serie nell'ottobre 2010, The Walking Dead si prepara a chiudere definitivamente i battenti con la terza e ultima parte della stagione 11. Gli otto episodi finali saranno in onda nel periodo autunnale e ora è stata diffusa la sinossi con la data del trailer.

Non proseguite nella lettura se non volete leggere spoiler sulla serie. The Walking Dead sarà presente al Comic-Con di San Diego, probabilmente per l'ultima volta.

L'ultima volta che abbiamo assistito alle avventure dei protagonisti di The Walking Dead è stato nel midseason finale di aprile, con Rosita (Christian Serratos) e Eugene (Josh McDermitt) che hanno formato un movimento di resistenza in ascesa contro il governatore Pamela Milton (Laila Robins) all'interno della comunità del Commonwealth. Fuori da esso, Daryl e Maggie hanno intrapreso una guerra contro il vice governatore del Commonwealth Lance Hornsby (Josh Hamilton). La parte 2 si è conclusa con Alexandria, Hilltop e Oceanside, occupate militarmente dal Commonwealth.



Ecco la sinossi della parte 3:"Nei prossimi episodi finali di The Walking Dead le minacce si nascondono dietro ogni angolo, vive e morte, mentre ogni gruppo continua ad essere catturato in situazioni incontrollabili. La pressione incombente sta aumentando verso il giorno della resa dei conti per tutti. La somma dei loro percorsi individuali li unirà o li dividerà per sempre?".



AMC ha confermato che il full trailer di The Walking Dead 11 parte 3 verrà mostrato il 22 luglio al Comic-Con.

Per ripassare ciò che è accaduto nella seconda parte ecco la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead 11.