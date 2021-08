The Walking Dead 11, la stagione finale si apre con uno scioccante cliffhanger!

Oggi è in arrivo su Disney+ il primo episodio dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, ma nel frattempo i fan oltreoceano sono rimasti scioccati da un cliffangher che li ha lasciati con il fiato in sospeso in vista della seconda parte.

Attenzione, ovviamente seguono pesanti spoiler sulla puntata.

'Acheron: Parte 1' inizia con Maggie (Lauren Cohan) e Daryl (Norman Reedus) che reclutano Negan (Jeffrey Dean Morgan) per aiutarli a guidare un piccolo gruppo di sopravvissuti attraverso Washington D.C., mentre si trovano in viaggio verso Meridian con l'obiettivo di salvare Alexandria. Ma quando una violenta tempesta li costringe a viaggiare sottoterra in un tunnel della metropolitana pieno di zombie, Negan volta loro le spalle.

L'episodio termina infatti con Negan che sceglie di non aiutare Maggie a sfuggire da un'orda di camminatori, abbandonandola poco prima che quest'ultima perda la presa su un vagone e finisca per cadere tra i non morti. A questo punto, per scoprire il destino di Maggie non ci resta che attendere l'uscita della seconda parte in arrivo il prossimo lunedì.

Voi cosa ne pensate di questo inizio di stagione? Fateci sapere le vostre aspettative sulla continuazione dell'arco narrativo finale nello spazio dedicato ai commenti! Intanto, sono arrivate le foto ufficiali di The Walking Dead 11 dedicate al nuovo antagonista.