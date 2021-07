The Walking Dead 11, la stagione finale si mostra con quattro nuovi teaser ufficiali!

In attesa di scoprire se The Walking Dead 11 uscirà su Disney+ o Sky dopo la recente aggiunta delle prime dieci stagioni nel servizio streaming della House of Mouse, AMC è tornata ad anticipare l'arco narrativo finale con quattro filmati e una serie di immagini ufficiali dedicate ai protagonisti.

Il nuovo materiale promozionale, a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia, offre un nuovo sguardo al ritorno di Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Peyton), Jerry (Cooper Andrews), Yumiko (Elanor Matsuura), Judith (Cailey Fleming) e Principessa (Paola Làzaro).

Tra le new entry vedremo invece il capo del Commonwealth, Mercer, che sarà interpretato da Michael James Shaw e di cui abbiamo avuto una piccola anticipazione in uno dei recenti teaser di The Walking Dead. Inoltre, il figlio di Jeffrey Dean Morgan interpreterà uno zombie, dopo che sua moglie Hilarie Burton ha interpretato Lucille nell'episodio bonus della decima stagione dedicato interamente a Negan.

Le principali novità su The Walking Dead 11 arriveranno il prossimo 24 luglio al Comic-Con di San Diego, che anche quest'anno si svolgerà interamente online. La data della premiere è fissata al prossimo 22 agosto, mentre la seconda parte di episodi arriverà nel corso del 2022.