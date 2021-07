The Walking Dead 11: la stagione finale spiegherà l'origine del virus?

L'ultima stagione divisa in tre parti di The Walking Dead è in arrivo su Star ad Agosto, e sono tante le domande dei fan, che si chiedono se l'undicesima season ci svelerà qualcosa in più sull'origine del virus. Vediamo cosa sappiamo.

In World Beyond sembrerebbe che ci sia stato dato un indizio importante. Nel settimo episodio dello spin-off, infatti, Huck ha ricordato i tempi in cui era capo della sicurezza. Il compito del suo gruppo, mentre ci si trovava solo agli inizi dell'Apocalisse, era quello di mettere i civili al sicuro e controllare i tunnel. Proprio qui, Huck avrebbe sentito due soldati parlare della possibilità che il contagio abbia avuto inizio nello spazio.

Si tratta solo di un piccolo elemento, che però si sposerebbe bene con le dichiarazioni dell'autore di The Walking Dead sull'origine del virus, Robert Kirkman. Il creatore del fumetto, diventato poi una serie TV di successo, nel 2020 ha scritto su Twitter, in risposta alla domanda di un fan sulla nascita del virus, che sarebbe dovuta a "spore aliene". E in effetti quella dell'origine aliena, già accennata nel numero 75 dei fumetti (che in totale sono 193), è un'opzione che ha sempre stuzzicato l'autore.

Tuttavia non è mai stata confermata, e i fan si chiedono se sapremo qualcosa in più nei tre episodi conclusivi di The Walking Dead. Ma probabilmente non sarà così. L'autore dei fumetti ha infatti dichiarato che non ritiene importante conoscere l'origine del virus, quello che importa è ciò che questo virus ha prodotto, ovvero tutto quello che abbiamo visto nel corso delle 11 stagioni. Per Robert Kirkman svelare questo dettaglio oggi "sarebbe completamente fuori posto nella storia" e non cambierebbe in alcun modo le vite dei suoi protagonisti.

L'autore dei fumetti e produttore esecutivo della serie TV non ha tutti i torti, ma gli spettatori sperano comunque che l'ideatore dello show Frank Darabont non sia d'accordo con lui e ci dia qualche risposta. Ma questo lo scopriremo soltanto ad Agosto.