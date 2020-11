The Walking Dead 11, la stagione finale potrebbe essere trasmessa in tre parti

Stando alle parole del Chief Content Officer dell'universo The Walking Dead, Scott Gimple, l'undicesima e ultima stagione della serie madre dello show a base di zombie targato AMC potrebbe essere trasmesso in tre parti, suddiviso in tre tranche da otto episodi l'una, per un totale di 24 puntate conclusive.

Questo potrebbe accadere già alla fine del prossimo anno, sfruttando in sostanza l'arrivo dei sei episodi bonus annunciati dall'emittente statunitense in estensione della decima stagione di The Walking Dead, che inizieranno il prossimo 28 febbraio 2021.



Dice Gimple a Insider: "Sono abbastanza sicuro che avremmo una parte A, una parte B e una parte C. Al momento non posso confermare al 100%, perché penso che se dovessi risponderti ora la mia risposta potrebbe anche cambiare in futuro. Posso dirvi che i blocchi da 8 episodi sono un po' il nostro punto debole. Penso che sia una buona scommessa ma non voglio creare imbarazzo semmai verrà presa una decisione differente, alla fine".



A settembre AMC ha annunciato che The Walking Dead si sarebbe conclusa dopo 12 anni di trasmissione ininterrotta e 117 episodi totali. Includendo i 6 episodi bonus di cui sopra, restano 30 episodi complessivi da mandare in onda prima della fine definitiva.



Cosa ne pensate?



Vi lasciamo alla recensione del finale di stagione di The Walking Dead 10.