The Walking Dead 11, la stagione finale uscirà su Disney+ o Sky? Parliamone

È tempo di grandi cambiamenti per The Walking Dead e per tutti i fan della serie AMC, l’undicesima stagione infatti sarà l’ultima in attesa del film dedicato a Rick Grimes e lo spin-off con protagonisti Daryl e Carol. Ma non solo, lo show cambierà casa dopo ben dieci stagioni.

Dal 2 luglio 2021, la piattaforma di streaming Disney+, nel catalogo Star, ha aggiunto le prime 10 stagioni della serie, che in precedenza era un'esclusiva di FOX. Anche l'undicesima e ultima stagione arriverà il mese prossimo in esclusiva sulla piattaforma.



Tutti i 153 episodi sono disponibili per lo streaming e gli spettatori potranno rivivere ogni momento avvincente, prima dell'attesissima premiere dell'ultima stagione prevista per il 23 agosto, il giorno dopo la messa in onda su AMC.



Poiché lo spettacolo sta per concludersi, questa è un'opportunità imperdibile per le persone che non hanno mai visto lo show di recuperarlo e approfittare dell'ultima possibilità che hanno di seguire TWD contemporaneamente alla messa in onda.



Il nuovo accordo tra Disney+ e AMC prevede la distribuzione a livello globale della serie dopo che i canali FOX, tra l’altro, hanno chiuso nel Regno Unito.



The Walking Dead è sempre andato in onda su Sky nel nostro paese e adesso gli abbonati se vogliono continuare a vedere lo show dovranno sottoscrivere un abbonamento anche con Disney+. Dopo la chiusura di FoxCrime, il canale FOX si è spostato al numero 116 lasciando spazio a Sky Serie.

Ecco la sinossi dei primi due episodi dell'undicesima stagione, Acheron – Part I:

Tornando ad Alexandria dopo a una fallita ricerca di provviste, il gruppo si rende conto che quello che hanno non è sufficiente alla loro sopravvivenza. Maggie propone un nuovo piano, potenzialmente suicida. Che scelta hanno? Devono trovare più cibo per tutta la loro gente per sopravvivere e ricostruire in modo efficiente la comunità. Una volta sulla strada, una violenta tempesta li costringe a trovare riparo sottoterra in un tunnel della metropolitana. Mentre i nervi si logorano e i sospetti aumentano, ne consegue il caos. Il terrore è implacabile mentre il gruppo di Alexandria viene a conoscenza di ciò che Maggie e il suo gruppo hanno dovuto sopportare. Nel frattempo, quelli catturati dagli strani soldati, vengono trasferiti in un’altra località sconosciuta.



Acheron – Part II:



Il gruppo scopre che un membro della comunità di sopravvissuti non è riuscito a mettersi in salvo dal vagone della metropolitana. Circondati da vaganti, tornare nel tunnel per cercarlo è un desiderio di morte. Tutti gli occhi sono puntati su Negan mentre le regole della sopravvivenza cambiano. Il motto non è più “No Man Left Behind”. Il motto ora è “We Keep Going”. Con pochissime munizioni ed energie rimanenti, il gruppo deve prepararsi mentre i vaganti hanno trovato un modo di entrare all’interno della metropolitana. Nel frattempo, Daryl è alle prese con la sua ricerca frenetica di Cane e, alla fine, troverà molto più di quanto si aspettasse; Yumiko sfida l’avamposto del Commonwealth, che minaccia il suo futuro e quello di Eugene, Ezekiel e Princess.

In attesa della premiere date un'occhiata alle ultime novità dal set di The Walking Dead e il teaser trailer di The Walking Dead 11. Vi ricordiamo che l'undicesima stagione sarà suddivisa in tre parti da otto episodi ciascuna e terminerà alla fine del 2022.