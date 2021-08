The Walking Dead 11, svelate le trame dei nuovi episodi tra reunion e nuovi nemici

AMC ha deciso di svelare le sinossi ufficiali della prima parte di episodi dell’ultima stagione di The Walking Dead che ci riserveranno diverse sorprese. Uno degli show che ci ha accompagnato negli ultimi dieci anni sta per volgere al termine e i fan non vedono l'ora di scoprire come la storia dei sopravvissuti all'apocalisse si concluderà.

Una sinossi ufficiale della Stagione 11A di The Walking Dead è stata precedentemente diffusa da AMC, e ci ha già avvertito delle crescenti lotte che devono affrontare i sopravvissuti in questi primi otto degli ultimi 24 episodi. Ora il network oltre alle sinossi dei singoli episodi ha diffuso anche i titoli ufficiali che danno al pubblico un'idea di cosa aspettarsi quando The Walking Dead tornerà per l'inizio della fine.

8x01 - Acheron: Part 1

L'equipaggio di Daryl perlustra una base militare; Maggie racconta la sua storia, portando a una nuova missione per la sopravvivenza.

8x02 - Acheron: Part 2

La squadra di Maggie viaggia in un tunnel della metropolitana; Yumiko cerca di indagare sul Commonwealth.

8x03 – Hunted

Magna e Kelly cercano di catturare dei cavalli, Judith e Gracie devono affrontare la partenza dei propri genitori.

8x04 Rendition

Daryl e Dog vengono catturati dai Mietitori e vengono portati alla Meridiana per riprendere contatto con qualcuno.

8x05 - Out of the Ashes

Alexandria incontra gli occupanti di Hilltop; il gruppo di Eugene cerca di orientarsi nel Commonwealth.

8x06 - On the Inside

Connie e Virgil si nascondono in una casa; Pope mette alla prova la lealtà di Daryl, Kelly cerca Connie.

Le sinossi degli episodi 8x07 e 8x08 sono segrete per ora, ma promettono sangue e terrore sia in "Promises Broken", il penultimo episodio della Stagione 11A, sia in "For Blood", l'episodio finale della Stagione 11, Parte 1.

La premiere di The Walking Dead 11 è fissata al 23 agosto su Disney+, lo show tornerà nel 2022 con una seconda parte di otto episodi e una parte terza di otto episodi che culminerà nel finale della serie il prossimo autunno.