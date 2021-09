The Walking Dead 11, svelato un nuovo personaggio: è collegato a Rick Grimes

L'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead aggiunge un altro attore al suo cast, Teo Rapp-Olsson. Scopriamo chi interpreterà e come si collega a Rick Grimes.

La serie tv The Walking Dead si avvicina sempre più alla sua conclusione, ma nel frattempo, c'è sempre spazio per nuovi personaggi.

Sapevamo già che nei prossimi episodi di The Walking Dead Laila Robins sarà Pamela Milton, la Governatrice leader del Commonwealth, e ora avremo modo di vedere anche il figlio Sebastian Milton, che per l'occasione sarà interpretato dalla new entry Teo Rapp-Olsson (Blue Bloods, The Deuce).

Ma perché questo personaggio è particolarmente degno di nota, e che c'entra con quello interpretato da Andrew Lincoln? Perché nei fumetti Sebastian Milton è colui che uccide Rick Grimes.

Sebastian, adirato per il fatto che Rick priverà la sua famiglia della posizione di potere e influenza di cui godono nella comunità, si "vendicherà" introducendosi nella camera da letto di Rick e sparandogli un colpo di pistola, seguito da altri tre, che lo uccideranno (temporaneamente, poi Rick diventerà un Walker e sarà definitivamente ucciso da Carl nel penultimo numero).

Non sappiamo ancora fino a che punto arriverà l'ultima stagione, e se Rick farà davvero ritorno in The Walking Dead 11, o la sua storia verrà esplorata direttamente nei tanto attesi film con protagonista Andrew Lincoln, ma di certo non ci sarà da annoiarsi.