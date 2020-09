The Walking Dead 11: svelato il trailer dell'epica stagione finale

Solo poche ore fa abbiamo appreso che The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione della serie AMC e adesso, a sorprendere nuovamente i fan, l'emittente ha diffuso anche il primo e avvincente trailer dell'undicesima stagione.

L'anteprima, che troverete nel tweet in calce, è stata pubblicata pochi minuti dal profilo ufficiale della serie e oltre alle nuove, epiche battaglie anticipa anche sanguinosi regolamenti che ci accompagneranno in questa folle corsa verso il finale, previsto per il 2022.

"Sono passati dieci anni, ma ce ne sono altri due davanti a noi e [ancora tante] storie da raccontare oltre a queste", ha detto il responsabile dei contenuti di The Walking Dead, Scott Gimple. "Quello che è chiaro è che questo show è stato incentrato sui vivi, realizzato da un cast appassionato e da un team di sceneggiatori, produttori e tecnici che hanno dato vita al mondo narrato da Robert Kirkman nel suo brillante fumetto. Abbiamo ancora tante storie emozionanti da raccontare su TWD, e poi questa fine sarà solo l'inizio di altri racconti di Walking Dead, con storie e personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuove prime. L'evoluzione è alle porte e i morti sono più vivi che mai".