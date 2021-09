The Walking Dead 11, la tensione sale nel promo del prossimo episodio

Mancano tre episodi alla fine della prima tranche della stagione 11 di The Walking Dead, quella che porterà alla conclusione della longeva serie zombie. Se nel futuro del franchise potremmo vedere uno spin-off su Negan, nell'immediato AMC ha pubblicato un promo del prossimo episodio, intitolato On The Inside.

Le immagini sono visibili sulla pagina Facebook di The Walking Dead, e sembrano anticipare un episodio particolarmente ricco di azione. La sinossi dell'episodio 11x06 recita infatti:

"In fuga dai Camminatori, Connie (Lauren Ridloff) e Virgil (Kevin Carroll) si nascondono in una casa occupata da creature misteriose; Pope mette alla prova la lealtà di Daryl ai Mietitori con una missione conflittuale; Kelly lascia Alexandria in cerca di Connie".

On The Inside è diretto da Greg Nicotero, mentre la sceneggiatura è scritta da Kevin Deiboldt. Nelle puntate precedenti di The Walking Dead abbiamo visto i sopravvissuti affrontare i demoni del passato e fronteggiare nuove minacce. Alexandria, intanto, è gravemente compromessa, e ospita più persone di quante ne possa sfamare e proteggere. Molti dei personaggi sono sospesi tra le tensioni per gli eventi del passato e la necessità di accantonare le divergenze in nome dell'interesse comune.

Per altri approfondimenti sulla serie AMC, e su ciò che potrebbe accadere nei prossimi episodi, rimandiamo alle cinque morti possibili in The Walking Dead 11.