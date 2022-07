The Walking Dead 11, il trailer anticipa l'arrivo di nuovi zombie: parla Angela Kang

Il trailer della stagione finale di The Walking Dead 11 ci ha mostrato una serie di zombie totalmente differenti rispetto a quelli che abbiamo incontrato fin qui. Questi vaganti, apparirebbero in un certo qual senso addirittura intelligenti.

"In un certo senso, è un ritorno al passato di alcuni dei vaganti che abbiamo visto nella primissima stagione di The Walking Dead. Ma non tutti hanno mai incontrato quei tipi di zombie", ha detto la produttrice esecutiva Angela Kang durante la conferenza stampa del Comic-Con. "È quasi come se fosse una variante regionale. E ogni volta che c'è un cambiamento nelle regole, significa che le persone devono essere sempre molto attente perché si stanno rendendo conto che i metodi che hanno usato per sopravvivere fin qui non funzionano più e, bisogna ingegnarsi in modo diverso".

La showrunner ha poi aggiunto: "I nostri sopravvissuti devono essere molto, molto intelligenti e cercare di adattarsi a questi nuovi zombie, e questo è uno dei tanti conflitti che affronteranno negli episodi finali".

Rick Grimes e Morgan Jones potrebbero aver incontrato queste varianti già nella prima stagione dello show. Nel pilot ad esempio, una bambina che cammina ha raccolto un orsacchiotto mentre, la moglie rianimata di Morgan ha provato ad aprire una porta. In un altro episodio della stessa stagione poi, i vaganti sono stati in grado di scalare una recinzione e distruggere la finestra di un grande magazzino con un sasso.



Il finale di The Walking Dead 11 è sempre più vicino, chissà come questi zombie influenzeranno il finale dello show. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.