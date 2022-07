The Walking Dead 11, trailer del gran finale: dentro c'è tutta la serie!

All'inizio di un video del genere ci dovrebbe essere scritto: "Dont' open, dead inside". Perché nel trailer del finale di serie per The Walking Dead appena mostrato al Comic-Con c'è letteralmente tutto. Ogni evento e personaggio mostrato, da Rick a Glenn, portava qui. Al finale più atteso e (forse) tardivo di sempre. Scorreranno lacrime.

Nei giorni scorsi il direttore della fotografia della serie AMC ci aveva dato un assaggio dell’episodio finale di The Walking Dead – avete capito bene, l’ultimo degli ultimi – con alcune immagini dal set. Ora però, come c’era da aspettarsi grazie al gigantesco panel dedicato al San Diego Comic-Con, il terzo e ultimo blocco di 8 episodi che va a chiudere la stagione conclusiva si mostra come ultimo tassello di queste giornate per TWD. Dopo aver annunciato diverso materiale e mostrato il trailer di Tales of The Walking Dead, AMC ha tenuto la ciliegina per ultima. E come poteva fare altrimenti, con un trailer così.

Gran parte delle immagini è dedicata ovviamente allo scontro annunciato con il Commonwealth nelle persone della governatrice Pamela Milton (Laila Robins) e dell’ormai inquietantissimo Lance Hornsby (Josh Hamilton). Ma il più grande tuffo al cuore è stato rivedere l’intera serie nei primi secondi, nella classica struttura a trailer finale: “Tutte le strade conducevano a questo punto”. Ma non è solo facile retorica. Rivederli tutti, insieme: Rick al risveglio dal coma e poi sull’autostrada deserta di Atlanta, ma persino Glenn e T-Dog, oltre a qualunque momento saliente vi possa venire in mente nel corso di undici stagioni. Farà sicuramente commuovere, che abbiate smesso di seguire la serie da tempo o meno.

AMC ha reso pubblico anche un abbozzo di sinossi: "Nei prossimi episodi finali di The Walking Dead, le minacce si nascondono dietro ogni angolo, vive e morte, poiché ogni gruppo continua a rimanere intrappolato in situazioni incontrollabili. La pressione incombente è verso il giorno della resa dei conti per tutti. La somma dei loro viaggi individuali si accumulerà in una cosa sola o li dividerà per sempre?". Gli episodi finali verranno distribuiti a partire dal 2 ottobre su AMC e a cascata su Disney+. Trovate il trailer subito sotto.