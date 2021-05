The Walking Dead 11, il trailer dietro le quinte anticipa l'arrivo della stagione finale

L'attesissima stagione finale di The Walking Dead sta per arrivare, e per ricordarcelo AMC ha diffuso uno speciale filmato "in production" che offre uno sguardo al dietro le quinte delle riprese degli episodi finali.

Il video mostra in particolare Eugene (Josh McDermitt), King Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lazaro) dietro le sbarre, imprigionati dai soldati del Commonwealth. Sul finale del filmato, inoltre, AMC conferma che la premiere in due parti di The Walking Dead 11 debutterà il prossimo 22 agosto.

"Stiamo girando gli episodi uno e due in questo momento, una premiere divisa in due parti" aveva rivelato lo sceneggiatore e produttore Jim Barnes lo scorso febbraio dopo l'inizio delle riprese. "Stiamo esplorando e facendo cose che non ho mai visto fare prima nello show, il che è davvero eccitante. Diverse location e ambientazioni, e il fatto che ci stiamo riuscendo durante la pandemia è una testimonianza dell'incredibile lavoro della troupe in Georgia. Sarà grande, penso di poter dire questo."

Composta in totale da 24 episodi, la stagione finale della serie AMC andrà in onda da agosto 2021 a una data indefinita del 2022. Nei nuovi episodi incontreremo anche nuovi personaggi come quello interpretato da Michael James Shaw, che annunciato su Instagram di essere stato scelto per ricoprire il ruolo di Mercer, capo dell'esercito del Commonwealth. Intanto, vi lasciamo alla cronologia completa di The Walking Dead.