The Walking Dead 11, l'ultima stagione esplorerà nuovi generi: parla la showrunner

Stando alle parole di Angela Kang, showrunner di The Walking Dead, l'annunciata undicesima e ultima stagione della serie di cult AMC sarà davvero indimenticabile. Parlando infatti ai microfoni di TV Line, la produttrice esecutiva dello show ha spiegato cosa aspettarsi dai nuovi episodi della serie, ormai sul viale del tramonto.

Queste le parole di Angela Kang:



"Non appena inizieremo a girare l'ultima stagione di The Walking Dead faremo scintille, perché siamo pronti a tornare con ambizioni e idee fuori scala per il grande finale dello show. Ci sarà la sensazione che le cose andranno un po' alla deriva rispetto al primo blocco, poi andremo su alcune scelte tonali differenti rispetto a quella a cui siamo abituati, il che si spera divertirà e appassionerà il pubblico".



E poi continua sull'esplorazione di nuovi generi:



"Credo che il mix di diversificazione tra le varie comunità incontrate e che si incontreranno sia l'elemento fondamentale che mantiene lo show innovativo. Ogni storia ha e avrà la sua atmosfera, quindi alcune di queste potrebbero essere affrontate sotto la lente di generi differenti finora mai realmente esplorati nello show".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a The Walking Dead 11. Quanto state aspettando la fine della serie? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.