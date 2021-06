The Walking Dead 11, l'ultima stagione della serie AMC si presenta con delle nuove foto

Ci avviciniamo sempre di più al debutto dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, ma come ingannare l'attesa prima di quel momento? Magari dando un'occhiata a queste nuove immagini promozionali dalla season premiere.

Il prossimo agosto giungerà la fine di un'era per gli appassionati di serie tv, e in particolare per gli amanti delle storie ideate da Robert Kirkman: assisteremo infatti alla messa in onda degli ultimi episodi di The Walking Dead, la serie di AMC che ha tenuto banco per ben undici stagioni.

E sebbene con il tempo, e grazie al successo dello show, si sia venuto a creare un vero e proprio The Walking Dead Universe, che al momento conta già diversi spin-off televisivi come Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond, e addirittura dei lungometraggi attualmente il lavorazione (aspettiamo tutti con grande trepidazione il film su Rick Grimes), sarà certo dura dire addio ai personaggi che ci hanno accompagnato nell'ultimo decennio.

Tuttavia, mancano ancora mesi al momento dei saluti, e mentre la season premiere di The Walking Dead 11 è programmata per il 22 agosto, delle nuove immagini ufficiali dall'episodio (che trovate anche nella nostra gallery) rivelano il ritorno di alcuni personaggi, un'attesa reunion e una nuova ambientazione.

"Il primo episodio è folle. Non vedo l'ora che i fan lo vedano" aveva affermato Scott Dimple in una precedente intervista "È davvero grande. Non voglio rivelare troppo, ma c'è roba che non avevamo mai visto prima nello show".

Chissà che cosa vorrà dire?