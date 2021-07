The Walking Dead 11, le ultime novità dal set aspettando l'uscita

L’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead arriverà sui nostri schermi entro la fine dell'anno mentre le riprese sono attualmente in corso in Georgia. Dopo aver trasmesso gli episodi bonus della decima stagione, AMC ha diffuso la data della premiere dell'undicesima e ha rilasciato un trailer teaser.

Per oltre un decennio, The Walking Dead è stato uno dei più grandi spettacoli televisivi in onda, attirando milioni di telespettatori a guardare una piccola banda di sopravvissuti che combattono contro orde di zombie.



Ora, avvicinandoci alla fine, The Walking Dead sarà "più grande di sempre" secondo quanto dichiarato dalla showrunner Angela Kang:



"La posta in gioco sarà alta: vedremo più zombie, tonnellate di azione, nuove storie interessanti, luoghi mai visti prima e i protagonisti insieme in un'area sconosciuta per la prima volta, cercando di ricostruire ciò che i Sussurratori hanno rubato loro."

Cast

Tutti i sopravvissuti alla Guerra contro i Sussurratori torneranno nella stagione finale da Daryl (Norman Reedus) a Eugene (Josh McDermitt). Tra le new entry vedremo il capo del Commonwealth, Mercer, che sarà interpretato da Michael James Shaw e di cui abbiamo avuto una piccola anticipazione nell’ultimo teaser di The Walking Dead diffuso da AMC. Inoltre, il figlio di Jeffrey Dean Morgan interpreterà uno zombie, dopo che sua moglie Hilarie Burton ha interpretato Lucille nell'episodio bonus della decima stagione dedicato al villain.

Trama

Ci sono molti nodi da sciogliere per molti personaggi, per esempio tra Maggie e Negan che dovranno convivere insieme, ma tra le trame principali l’ultima stagione dovrà affrontare il Commonwealth e la nuova minaccia rappresentata dai Mietitori. Per Alexandria si prospettano tempi bui e ancora difficili. In uno degli ultimi teaser ci vengono mostrati i Mietitori che avanzano coperti da alcune maschere sul volto.



La sinossi recita: Nelle precedenti puntate di The Walking Dead, i nostri sopravvissuti hanno affrontato demoni del passato e nuove minacce, con amicizie e relazioni che soffrono del crescente danno collaterale rappresentato dall'apocalisse. Alexandria è gravemente compromessa e ora tutti coloro che ci vivono lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di residenti, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all'incendio di Hilltop; insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Wardens. Più sfiniti e affamati che mai, devono scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria.

Sarà interessante scoprire anche se ci saranno collegamenti con la Repubblica Civica, l'organizzazione che ha rapito Rick Grimes (Andrew Lincoln) nella nona stagione e che ci è stata mostrata nello spin-off The Walking Dead: World Beyond.

Uscita

The Walking Dead 11 sarà suddivisa in tre parti da otto episodi ciascuna. La prima coppia di episodi debutterà il 22 agosto. Possiamo aspettarci il secondo lotto di episodi all'inizio del 2022 e gli ultimi episodi entro la fine del 2022.