The Walking Dead 11: nell'ultimo episodio la conferma di quando è iniziata l'Apocalisse?

Sia nei fumetti originali di Robert Kirkman che nell'adattamento televisivo della AMC, la linea temporale di The Walking Dead in relazione al mondo reale rimane volutamente vaga. Eppure, nell'ultimo episodio andato in onda, il 18esimo della Stagione 11, quella conclusiva, potrebbe essere stato confermato quando ha avuto inizio questa Apocalisse.

È generalmente accettato che l'episodio 1 di The Walking Dead si svolga all'incirca nel periodo in cui è andato in onda l'episodio pilota, alla fine del 2010, ma con il coma di Rick, i molteplici salti temporali e la realtà che si muove a un ritmo diverso, la linea temporale dell'apocalisse è divenuta tutt'altro che esplicita.

L'episodio 18 della stagione 11 di The Walking Dead ("A New Deal") fornisce un utile indizio al riguardo. Mentre Daryl Dixon fa i bagagli per lasciare il Commonwealth, il giovane RJ viene avvistato mentre legge un fumetto. È il numero 56 di Invincible di Robert Kirkman, un simpatico riferimento all'autore originale di The Walking Dead. Tuttavia, la quarta di copertina di questo numero presenta una pubblicità di Invincible vol. 12: "Still Standing", uscito nel giugno 2010, mentre il vol. 13 sarebbe uscito solo all'inizio di settembre. Mostrando specificamente la pubblicità del vol. 12, The Walking Dead suggerisce un'importanza di fondo, come se questo fosse stato forse l'ultimo numero di Invincible pubblicato nell'universo di The Walking Dead prima che il mondo andasse a rotoli. Il fumetto, quindi, indicherebbe l'inizio dell'apocalisse tra giugno e agosto 2010.

Gli spettatori di The Walking Dead potrebbero naturalmente pensare che RJ abbia preso il suo fumetto di Invincible dalla vasta biblioteca di materiale di lettura del Commonwealth, ma la verità è un po' più sentimentale. Nella première della quarta stagione di The Walking Dead, Michonne ha regalato a Carl Grimes una pila di fumetti trovati durante la caccia al Governatore. Tra la pila era visibile Invincible #56. Diverse stagioni più tardi, dopo la ferita all'occhio di Carl Grimes, lui ed Enid si avventurano nella foresta per stare insieme. Il figlio di Rick si rilassa leggendo un fumetto: Invincible #56. Dato che RJ sta leggendo lo stesso identico fumetto nella stagione 11 di The Walking Dead, si può scommettere che abbia ereditato il numero dal fratello maggiore.

The Walking Dead non ha mai confermato con certezza quando è iniziata l'epidemia di zombie, ma ha lasciato numerosi indizi. Il più chiaro indicatore della linea temporale è arrivato nel finale di serie di The Walking Dead: World Beyond, quando il gruppo principale menziona come siano passati 2 mesi nell'universo da quando hanno lasciato la loro casa durante la première dello spinoff. Un primo piano di un orologio determina poi che il finale si svolge il 26 ottobre 2020, il che significa che il primo episodio si sarebbe svolto il 26 agosto.

Su queste pagine trovate la recensione della 11x18 di The Walking Dead.