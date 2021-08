The Walking Dead 11, vedremo finalmente tornare Rick Grimes?

Ci siamo: tra poche ore avrà inizio l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, la longeva serie sugli zombie targata AMC. Ma riusciremo a vedere ancora una volta sul piccolo schermo il suo primo protagonista, Rick Grimes, prima che giunga a termine?

The Walking Dead è riuscito ad appassionare milioni di spettatori durante il corso di un decennio, e una parte non indifferente di questo lasso di tempo è trascorso senza il suo protagonista principale.

Nella nona stagione, infatti, abbiamo nell'episodio "What Comes After" (omaggiato anche da un fantastico poster promozionale di The Walking Dead 11), abbiamo assistito al rapimento di Rick Grimes, che trasportato da un elicottero del CRM usciva di scena senza più far ritorno nella serie.

Al Comic-Con 2019, tuttavia, ci venne mostrato un primo teaser del film su Rick Grimes, di cui Andrew Lincoln sarebbe stato protagonista. A causa anche della pandemia, però, finora non abbiamo avuto modo di vedere realizzato e completato il progetto, ritardando dunque il ritorno sugli schermi di Rick Grimes.

Ora che lo show si avvia alla conclusione, però, sono in molti a sperare che ci venga permessa almeno una fugace occhiata al personaggio, magari in anticipazione del film.

Ma se speravamo di carpire qualche informazione al riguardo dalla showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, sbagliavamo di grosso... Durante l'episodio di The Talking Dead della scorsa settimana il presentatore Chris Hardwick ha chiesto a Kang se poteva dire qualcosa in merito, e la sua risposta è stata un sonoro: "Nope!".

Continuiamo, dunque, a incrociare le dita e sperare in un ritorno di Rick Grimes. Dopotutto, non si è trattato né di una conferma, né di una smentita.