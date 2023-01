The Walking Dead, l'11esima stagione arriva in Blu-Ray: ecco data d'uscita e dettagli!

Lionsgate ha finalmente svelato quando potremo acquistare la nostra copia in Blu-Ray alta definizione dell'undicesima stagione completa di The Walking Dead. Si tratta notoriamente della stagione che ha concluso in maniera definitiva lo show cominciato nel lontano 2010 e terminato proprio quest'anno sui network di AMC. Ecco i dettagli dell'edizione.

Il 14 marzo prossimo, Lionsgate Home Entertainment pubblicherà The Walking Dead: The Complete Eleventh Season in Blu-ray e DVD, raccogliendo l'ultima stagione trasmessa in tre parti e tutti i suoi 24 episodi in un box-set di sei dischi. L'edizione in Blu-ray - che include una copia digitale bonus e contenuti speciali - ha una durata complessiva di 16 ore e 45 minuti. I preordini sono ora disponibili su Amazon e altri rivenditori al prezzo di 59,99 dollari per la versione Blu-ray + Digital HD e 49,98 dollari per la versione DVD.

Secondo il comunicato stampa arrivato insieme all'annuncio, i contenuti speciali includeranno una scena eliminata dall'episodio 10, "New Haunts", e dall'episodio 11, "Rogue Element". Non si sa ancora se il Blu-ray della Stagione Finale conterrà altri extra: le stagioni precedenti sono state distribuite in patria con commenti audio del cast e della troupe, featurette sul making-of, un "In Memoriam" e scene bonus ed estese non viste in TV. Quindi è molto probabile che lo stesso tipo di contenuti speciali sarà presente anche nell'edizione home video di questa stagione conclusiva, se non anche in maniera maggiore proprio per la sua eccezionalità.

Lionsgate descrive con queste parole il Blu-ray della stagione finale di The Walking Dead: "Nell'epico finale di stagione di The Walking Dead, Daryl e Maggie si imbarcano in una rischiosa missione con Negan per stanare gli oscuri Mietitori, mentre Eugene ed Ezekiel prendono contatto con il tentacolare Commonwealth. Per garantire gli aiuti ad Alexandria - il loro obiettivo - devono integrarsi... una richiesta difficile per persone che non hanno mai smesso di subire inganni, tradimenti e perdite. Stupito dalle risorse del Commonwealth, il gruppo si adatta lentamente alla sua nuova casa, ma non può ignorare ciò che si nasconde sotto la sua superficie apparentemente civilizzata. Ben presto le minacce si moltiplicano, le lealtà vengono messe alla prova e si prospettano destini sconvolgenti. Ma la lotta per il futuro, minacciata da una popolazione sempre più numerosa di walker, vedrà ancora al centro i morti che camminano".

Nel frattempo, proseguono le riprese dello spin-off su Daryl Dixon con protagonista Norman Reedus. Su queste pagine trovate la recensione di The Walking Dead 11.