The Walking Dead 11x04, chi muore nel nuovo episodio uscito su Disney+?

L'episodio 4 di The Walking Dead è disponibile su Disney+ da oggi 13 Settembre, e tutti già ne parlano. Questo a causa di un evento particolare che si lega a una morte. Già nei giorni precedenti i fan avevano fatto una previsione sulle presunte morti che potremmo vedere andando avanti nella serie. Di chi si tratta nell'ultimo episodio?

Il contenuto che segue contiene spoiler, per cui se non ancora avete visto l'episodio, vi consigliamo di uscire da questa pagina!

Gli spettatori avevano a lungo temuto per Dog, il cane di Daryl, soprattutto a causa di un'anteprima che sembrava suggerire un tragico destino per lui. Per fortuna, però, così non è stato, e nonostante un brutto spavento, Dog è ancora vivo.

In questo episodio Daryl scopre che Leah è diventata parte dei Reapers. Proprio a lei sarà legata la morte che vediamo in questo episodio: si tratta di Michael Turner, suo fratello in armi, il cui corpo viene riportato alla base proprio quando Daryl viene imprigionato lì. La donna afferma che Michael è la prima morte di una persona a lei vicina che vive dopo tanto tempo. A questo punto Pope, colui che comanda da quelle parti, dice che è tempo di far assaggiare a Maggie & co la sua ira.

Leah prova a salvare Daryl, convincendo Pope a prenderlo con sé nelle sue fila: potrebbe tornargli molto utile, e di questo se ne rende conto di lì a poco lui stesso.

Adesso, per il personaggio interpretato da Norman Reedus, si apre un futuro interessante: cosa possiamo aspettarci dai prossimi episodi?

Potremo scoprirlo soltanto andando avanti nella visione, che continuerà con la puntata numero 5 in uscita su Disney+ lunedì 20 Settembre.