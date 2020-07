The Walking Dead, un 2020 pieno di novità: ecco tutti gli episodi e le serie in uscita

Durante il panel al Comic-Con at Home sono stati annunciati tutti i progetti in arrivo entro fine anno del The Walking Dead Universe, quindi relativi alla serie madre principale, al primo spin-off Fear the Walking Dead e anche al nuovo progetto intitolato The Walking Dead: World Beyond, dedicato alla scoperta del CRM.

Tutti e tre gli show andranno in onda insieme il prossimo autunno, riportando sul piccolo schermo tutto l'avvincente e drammatico universo survivalista di The Walking Dead. Sappiamo che la decima stagione della serie principale si estenderà nel 2021 con sei episodi considerati extra dopo il season finale, "A Certain Doom", portando così il numero definitivo degli episodi delle stagione a 22 per a prima volta nella storia dello show. La produzione di questi episodi inizierà entro la fine dell'anno in corso.



Di seguito, invece, tutte le date dei progetti in arrivo nel 2020 del The Walking Dead Universe:



The Walking Dead 10 "A Certain Doom", season finale -> 4 ottobre 2020



The Walking Dead: World Beyond, premiere della serie -> 4 ottobre 2020



Fear the Walking Dead 6, premiere di stagione -> 11 ottobre 2020



Cosa ne pensate del programma walkingdeadiano del 2020? Vi intriga? Seguirete tutto il corso del franchise sul piccolo schermo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti.