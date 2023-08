The Walking Dead, le 5 armi più iconiche della serie tv

L'universo dei morti viventi di The Walking Dead ha regalato al piccolo schermo gli schemi di sopravvivenza nell'ipotesi che un'apocalisse zombie possa arrivare anche sulla Terra. E se si parla di sopravvivenza non si possono che menzionare anche le iconiche armi dei personaggi della serie TV basata sulle avventure a fumetti di Robert Kirkman.

Lucille

Lucille è la mazza chiodata di Negan. Il valore di quest'arma per il personaggio è doppio tanto da aver rappresentato un momento molto commovente nello spin-off The Walking Dead: Dead City. Il capo dei terribili Salvatori, infatti, ha chiamato la sua arma da guerra come l'amatissima moglie defunta. Il legame che Negan costruisce con la sua mazza è affettivo, ma per gli altri personaggi risulta sempre mortale.

La balestra di Daryl

Il legame affettivo di Daryl con la sua balestra è simile a quello sviluppato da Negan, tanto più che l'arma è risultata utile in più occasioni. La balestra di Daryl ( che viene sostituita più volte dal personaggio durante la serie TV) è uno strumento perfetto sia per difendersi dai non morti sia per procacciarsi del cibo.

Shikomizue di Ezechiele

Potremmo dire che Ezechiele avesse due armi con sé: la tigre Shiva, tra le perdite più dolorose nella storia di The Walking Dead, e la sua spada Shikomizue, nascosta nel suo bastone da passeggio passando spesso inosservata.

Bastone di Morgan

Il bastone di Morgan è un simbolo molto importante all'interno di The Walking Dead in quanto rappresenta l'essenza del non uccidere. Morgan, non voleva uccidere i vivi rimasti e dunque se ne serviva per disarmarli, un gesto che diventa popolare tra tutte le persone.

Katana di Michonne

Anche Michonne nel tempo ha sviluppato un grande legame con la sua katana di cui se ne prende incredibilmente cura tanto che, nel corso delle varie stagioni di The Walking Dead, non è mai stata sostituita. La katane di Michonne, inoltre, viene introdotta per la prima volta nella seconda stagione della serie TV come unica nel suo genere.

Malgrado la serie si sia conclusa con l'11esima stagione, l'universo della popolare serie TV sui non morti si espande sempre di più: ecco quante serie e spin-off di The Walking Dead ci sono in tutto.