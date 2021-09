The Walking Dead, 5 cose che rendono Daryl un leader migliore di Rick

The Walking Dead 11 ha debuttato su Disney+ il 23 Agosto. I fan hanno seguito le prime puntate, ricche di colpi di scena, e si chiedono cosa aspettarsi adesso dal futuro. Poche, fino ad ora, le anticipazioni sui prossimi episodi di The Walking Dead. Gli ultimi hanno portato i fan a farsi una domanda: Daryl è meglio di Rick come leader?

Secondo noi sì, e adesso vi spieghiamo 5 motivi per cui lo pensiamo.

Daryl è più collaborativo con gli altri

Come leader Daryl è sicuramente più disposta ad ascoltare la sua squadra rispetto a Rick, che invece era un one-man show. Questa è una qualità molto importante, a patto che, ovviamente, lui sia poi in grado di prendere le sue decisioni!

La leadership ha fatto crescere Daryl

Quando lavorava sotto Rick, Daryl si fidava a malapena delle sue capacità. Quando è diventato leader, è diventato comunicativo e aperto ad ammettere i suoi errori, elemento che lo ha fatto migliorare e affrontare il suo passato, facendogli fare spesso la scelta più giusta per la squadra.

E' un amico con le persone con cui lavora

Potrebbe sembrare un punto debole. In verità, l'amicizia e i legami che Daryl ha coltivato, hanno creato un senso di cameratismo che con Rick invece mancava. Anche se il personaggio interpretato da Reedus sembra difficile da approcciare, in verità è un buon amico, e tutti sanno che apprezza molto la lealtà.

Sotto la sua influenza tutti osano di più

Ovviamente, ciò che abbiamo detto su, ha portato il gruppo ad essere più audace. E' chiaro infatti che dando Daryl fiducia a tutti, e le basi per sopravvivere da soli, ognuno ha potuto osare e sviluppare al meglio il proprio potenziale. Con Rick, invece, bisognava semplicemente adattarsi.

Le sue decisioni non hanno tanti effetti collaterali come quelle di Rick

Daryl ha generalmente evitato di causare grandi perdite, al netto di piccoli errori. La sua leadership lo ha visto prendere strade con cui attaccava in particolare gli antagonisti. Rick ha invece avuto più danni collaterali, poiché le sue azioni hanno causato la distruzione di Alexandria e la fattoria invasa dai vaganti, tra gli altri disastri su larga scala.

E' innegabile che nel corso dello show, l'affezione dei fan verso il personaggio interpretato da Norman Reedus è cresciuta sempre più. A tal punto che i produttori hanno deciso di creare una nuova serie con lui come protagonista. Arriverà presto, infatti, lo spin-off di The Walking Dead su Daryl e Carol!