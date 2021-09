The Walking Dead, 5 dettagli importanti per approfondire Negan

Come sappiamo, Negan è uno degli antagonisti di The Walking Dead, ed è interpretato da Jeffrey Dean Morgan. Nel finale della decima stagione i produttori hanno deciso di dedicare un episodio alle sue origini, spiegando la sua complessità e il suo passato. Ecco 5 dettagli importanti da conoscere del personaggio.

Mente spesso

Si tratta sicuramente di un personaggio che non dice la verità molto spesso, soprattutto se si tratta del suo passato. Proprio quest'ultimo elemento ci fa intuire che probabilmente l'uomo non ha mai accettato gli eventi che gli sono accaduti. Ed è comprensibile.

Ha perso la moglie Lucille

Nel finale della decima stagione scopriamo della morte della moglie, Lucille, avvenuta quando il mondo era stravolto dall'inizio dell'epidemia. A niente, ai tempi, era servito il suo tentativo di salvarla cercando un buon riparo: Lucille non ce l'ha fatta. Questa resta, ovviamente, una ferita aperta per il personaggio, e potrebbe essere un elemento cruciare per la sua folle condotta. Ecco la sua storia completa.

Qual è il crimine che lo disgusta di più?

Questa è una cosa molto strana. Negan sostiene infatti che il crimine che lo disgusta di più sia lo stupro. Una cosa nobile per uno che non si fa problemi ad uccidere chiunque. Tuttavia è davvero poco coerente: come si spiega il suo harem composto da mogli dei sopravvissuti? E cosa dice di lui questa contraddizione?

La strategia

Ricordate quando cattura il gruppo di Rick facendolo cadere in diverse imboscate? Ecco, sicuramente Negan è un abile stratega. Sfrutta al meglio tutte le situazioni e le persone che possono tornargli utili, e l'unico per cui nutre un reale rispetto è Carl.

Negan e Maggie

Due nemici possono lavorare insieme in modo produttivo. A dimostrarlo è proprio il recente avvicinamento tra Negan e Maggie, che si ritrovano a collaborare nonostante la voglia di vendetta di lei, che ha perso il marito per mano del villain. Ma Negan è un personaggio intelligente, che sa come comportarsi quando deve sopravvivere. Proprio Jeffrey Dean si è recentemente espresso sul rapporto tra i due nemici.