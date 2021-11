The Walking Dead, i 5 momenti più emozionanti con il Daryl di Norman Reedus

Daryl è un leader in The Walking Dead, ed è diventato il vero protagonista dopo l'addio di Rick Grimes. I fan hanno potuto seguire la crescita del suo personaggio nel corso del tempo, e affezionarsi a lui. Ecco 5 dei momenti più emozionanti di Daryl secondo noi.

IL MOMENTO TRA RICK E DARYL

I due leader dello show hanno condiviso dei bei momenti insieme. Questo, però, è probabilmente uno dei più toccanti. Rick ha appena squarciato la gola di un uomo a denti nudi, e dopo questo evento dice a Daryl quello che sente: "Sei mio fratello". Daryl ne è commosso, anche perché probabilmente ripensa al suo vero fratello Merle, con cui le cose non sono finite particolarmente bene.

LA REUNION CON CAROL

Carol e Daryl avranno uno spinoff tutto loro molto presto. Quello tra i due personaggi è un rapporto importante da sempre, ed è per questo che quando i due si perdono di vista per molto tempo, Daryl pensa che lei sia morta. Questo lo angoscia molto, ma Carol si presenta e salva tutti a Terminus. A questo punto Daryl corre da lei e l'abbraccia. Un momento molto bello.

QUANDO AFFRONTA MERLE

Inizialmente Daryl lavorava insieme al fratello, con il quale compiva crimini di vario tipo. I due avevano in programma di derubare il gruppo, ma le cose vanno diversamente. La vicinanza di Daryl con la banda, infatti, lo cambia, e lo porta a voltare le spalle al fratello. Nella scena in cui Daryl preferisce tornare in prigione invece di restare nei boschi con Merle, il personaggio interpretato da Norman Reedus mostra al fratello quanto è cresciuto.

LA SUA FOLLIA OMICIDA NELL'ATTACCO ALLA PRIGIONE

Questa scena è emozionante perché sembra rifarsi a un videogioco d'azione. Daryl segue la gente del Governatore, avvicinandosi al carro armato. Fa esplodere questo carro armato con una granata schiacciata nella canna, e si occupa poi dell'operatore, Mitch. Una scena molto divertente da guardare, soprattutto per gli amanti dell'azione.

RACCONTA A CARL DELLA MORTE DELLA MADRE

In questa scena assistiamo a un momento di condivisione molto bello. Daryl e Carl stanno pattugliando la prigione, quando Daryl racconta al giovane della morte di sua madre, avvenuta a causa di un incendio a casa sua. Daryl ricorda come i bambini del vicinato si siano presentati per guardare a bocca aperta lo spettacolo. Non sembrava reale. "Ho sparato a mia madre. L'ho finita. Era reale" ha detto a quel punto Carl, aggiungendo di essere dispiaciuto per la mamma di Carl. Daryl risponde semplicemente: "Anche a me dispiace per la tua".