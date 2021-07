The Walking Dead, 5 motivi per cui Rick Grimes non doveva andarsene

Rick Grimes è stato il protagonista di The Walking Dead per ben nove stagioni, interpretato da Andrew Lincoln. La serie è iniziata quando si è svegliato dal coma per scoprire che il mondo era finito e che i morti andavano in giro sotto forma di zombie.

Fortunatamente è riuscito a trovare la sua famiglia e a riunire un gruppo di sopravvissuti guidandoli attraverso varie località mentre tentavano di stare al sicuro e costruire una sorta di società, respingendo le minacce sia dei morti che dei vivi nel nuovo mondo apocalittico.

Uno spettacolo come The Walking Dead non può avere personaggi che siano tutti puri e buoni. Nel bel mezzo di un’apocalisse zombie, i protagonisti stessi hanno fatto molte cose terribili per necessità e spirito di sopravvivenza.



Quando nella nona stagione abbiamo visto Rick rimanere coinvolto nell’esplosione di un ponte e sparire a bordo di un elicottero della Civic Republic, tutti ci siamo chiesti come sarebbe stata la serie senza di lui.

Il gruppo si è diviso

Senza Rick a ricoprire il ruolo di leader che riunisce tutti, i sopravvissuti sembravano cadere a pezzi. Maggie se n'era andata, salvo tornare per la Guerra contro i Sussurratori, Daryl andava e veniva mentre non si dava per vinto nella ricerca di Rick e alla fine anche Michonne si è allontanata dal gruppo.



La Guerra contro i Sussurratori ha devastato ancora di più le comunità e sebbene lavorino ancora insieme per ricostruire, non sembrano funzionare più come un'unità coesa senza Rick come collante che li tiene insieme.

Nessuno ha preso il suo posto

Mentre Daryl sembra essere tutto muscoli e Gabriel ha assunto un ruolo di leadership in assenza di Rick e Michonne, nessuno dei due sembra particolarmente adatto per essere un leader equilibrato. Abbiamo già visto che a Daryl piace scappare da solo nel bosco quando le cose non vanno per il verso giusto e Gabriel si è rivelato fin troppo istintivo, rischiando di mettere in pericolo tutti.

Judith e RJ sono senza genitori

La scomparsa di Rick è sicuramente dura per Judith e RJ. Quando Michonne si è resa conto che Rick potrebbe non essere morto, è andata a cercarlo per ridare un padre ai suoi figli.

Ciò significa però che la partenza della donna ha lasciato i bambini senza nessuno dei loro genitori. Certo, hanno il gruppo e il loro zio Daryl, ma hanno bisogno della loro mamma e del loro papà.

Rick e Negan

A chi mancano i meravigliosi duelli tra Rick e Negan? Erano entrambi uomini nati per essere dei leader con idee diverse su cosa significasse la sopravvivenza. I faccia a faccia tra i due sono stati sempre memorabili. Ora che cinque anni in più di prigionia sembrano aver ammorbidito Negan, sarebbe stato bello vederli legare come qualcosa di diverso dai nemici.

Democrazia

Mentre ci sono persone che hanno assunto vari incarichi di leadership, come Gabriel, Carol e Daryl, non c'è davvero un leader chiaro e ora il nuovo sistema sembra più una democrazia. Senza un vero leader, una volta che ci sarà una divergenza di opinioni e nessuna persona avrà il compito di prendere la decisione finale, potrebbe portare a problemi, come è accaduto quando Carol ha deciso di liberare Negan per uccidere Alpha.



Vi lasciamo con le ultime novità dal set di The Walking Dead 11, vi ricordiamo che The Walking Dead 11 arriverà su Disney+.