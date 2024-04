The Walking Dead, 5 personaggi che meritano una reunion con Rick Grimes

Lo spin-off di The Walking Dead si è concluso con il botto: un'epica battaglia all'ultimo sangue tra Rick e Michonne. Ma quali sono i personaggi - alleati e non - con i quali Rick, l'eroe per eccellenza della serie, potrebbe riunirsi in futuro?

Daryl Dixon

Amico fidato e alleato di Rick, partiamo con Daryl tra i tanti con cui la star di The Walking Dead merita una reunion. Attualmente impegnato nella serie spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon che lo vede protagonista di un'avventura europea - precisamente in Francia -, sono in tanti a chiedersi se i due fratelli potranno prima o poi ritrovarsi. Norman Reedus è stato inoltre protagonista di un curioso rimpianto di Scott Grimple in merito alla serie The Walking Dead.

Negan

Tra le reunion più attese troviamo quella che coinvolge Rick e Negan. Un incontro che siamo sicuri lascerebbe di stucco lo stesso Rick, incredulo di fronte alle vicissitudini che hanno coinvolto il suo nemico portandolo fino a Dead City. Sarebbe interessante vederli di nuovo fianco a fianco, senza ostilità o dinamiche di potere.

Morgan Jones

Quale personaggio storico della serie originale, Morgan ha aiutato spesso e volentieri Rick nel corso degli anni. Nonostante avessero opinioni e visioni differenti, sarebbe interessante rivederli uniti dopo le vicissitudini che hanno coinvolto Morgan - portandolo a ricoprire il ruolo di protagonista in Fear the Walking Dead.

Maggie Greene

Apparsa per la prima volta nella seconda stagione di The Walking Dead, il personaggio di Maggie è uno dei più longevi dell'intera serie. Dopo aver preso parte alle avventure del gruppo di Rick, la co-protagonista finisce per lavorare insieme a Negan in quel di Dead City. Un personaggio che, siamo sicuri, meriterebbe una reunion con Rick.

Hershel Rhee

Sarebbe interessante vedere Rick interagire con la nuova generazione di nati dopo l'apocalisse. Tra questi c'è Hershel Rhee, figlio di Maggie. La tragica scomparsa di suo padre ha reso questo personaggio un punto focale nello spin-off Dead City, dove interpreta un adolescente angosciato in un ambiente ostile.

