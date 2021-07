The Walking Dead, le 5 scene di Rick Grimes più epiche di sempre

Il modo in cui Andrew Lincoln ha lasciato The Walking Dead è stato accolto con sentimenti contrastanti, ma il suo personaggio Rick Grimes, è tutt'altro che finito. E mentre aspettiamo che il primo dei film a lui dedicato arrivi sui nostri schermi, è giusto rivivere i momenti più memorabili dello sceriffo.

Non si può negare che The Walking Dead sia uno spettacolo corale, ma Rick è sempre stato il vero protagonista. Proprio come nei fumetti di Robert Kirkman, gli spettatori dello show televisivo hanno sperimentato per la prima volta l'apocalisse zombie attraverso gli occhi di Rick e hanno seguito le sue gesta per nove stagioni.

Il risveglio

Ogni fan dello show ricorda quando Rick Grimes si è svegliato in un ospedale di Atlanta nel pilot della serie, completamente ignaro che ci fosse stata un'epidemia di zombie e che il mondo come lo conosceva fosse finito. Ha faticato a capire cosa fosse successo e si è imbattuto in gruppi di vaganti confuso e terrorizzato.

Quando alla fine ha incontrato una folla di zombie, l'intera atmosfera è cambiata e si è rifugiato in un carro armato per salvarsi la vita. Gli spettatori hanno avvertito l'immediata minaccia di migliaia di non morti avvicinarsi e stavano anche cercando di capire quanto pericolose potessero essere queste creature.

Poco dopo, sebbene avesse appena incontrato Morgan e suo figlio Duane, sembrava che Rick fosse l'unico sopravvissuto al mondo quando è arrivato ad Atlanta sul suo fidato cavallo nella premiere della serie. Questa scena proviene direttamente dai fumetti e mette in parallelo il modo in cui Rick cavalcherà un cavallo nel suo ultimo episodio.

Sophia e Shane

Quando nessun altro poteva sopportare di uccidere la figlia zombie di Carol, Sophia, nel settimo episodio della seconda stagione, Rick ha preso in mano la situazione e le ha sparato come il leader senza paura in cui si stava trasformando. La seconda stagione ha anche insegnato agli spettatori la lezione che a volte nell'apocalisse, devi uccidere gli umani per il bene del gruppo. Quando il caro vecchio amico di Rick, Shane, è andato fuori di testa e ha cercato di uccidere Rick, non c'era niente da fare per Rick se non ucciderlo per primo nel penultimo episodio.

Ricktatorship

Uccidere il suo migliore amico, Shane, ha cambiato Rick come ci è stato mostrato nel finale della seconda stagione quando ha dichiarato: "Questa non è più una democrazia". E così è nata la Ricktatorship.

Il morso

Un punto di svolta per i fan è stata una scena nel finale della quarta stagione in cui Rick Grimes ha compiuto un’azione disgustosa come padre disperato nel tentativo di proteggere suo figlio Carl (Chandler Riggs) da un tentativo di stupro da parte di un uomo.

Rick ha morso la gola di Joe, strappandogli la vena giugulare e uccidendolo brutalmente. Improvvisamente, la ferocia di Rick è divampata in uno scontro spietato che, fino ad oggi, può essere davvero difficile da rivedere.

They're screwing with the wrong people

Un’altra citazione di Rick impossibile da dimenticare viene pronunciata nel finale della quarta stagione quando il gruppo viene bloccato in un vagone di un treno a Terminus da alcuni cannibali. Se avevamo bisogno di un motivo in più per amare Rick, questa frase racchiude tutta l’essenza e la forza del suo personaggio: "hanno fatto inca***re le persone sbagliate".



Vi lasciamo con 5 motivi per cui Rick Grimes non doveva lasciare The Walking Dead e con la sinossi ufficiale dell'undicesima stagione di The Walking Dead.