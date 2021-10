The Walking Dead, 5 serie zombi da guardare in attesa delle nuove puntate

La prima sezione dell'ultima stagione di TWD si è conclusa con una sorpresa, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dell'episodio 8 di The Walking Dead 11. Adesso i fan dovranno aspettare il 21 Febbraio 2022 per sapere cosa accadrà. Si tratta di un periodo lungo, dunque nell'attesa vi consigliamo 5 serie di zombie da poter guardare!

GLI SPIN-OFF DI TWD

Ovviamente al primo posto ci sono gli spin-off della serie principale, che sicuramente molti di voi avranno già visto. Il primo ad essere arrivato è stato Fear the Walking Dead nel 2015, che prosegue ancora oggi. Recentemente infatti il suo ritorno è stato annunciato da un trailer di FTWD e World Beyond, l'altro spin-off. E non è finita qui, perché ci sono altri prodotti in fase di sviluppo, tra cui spicca sicuramente la serie su Carol e Daryl.

Z NATION

Si tratta anche qui di una serie ambientata in una realtà post-apocalittica. In particolare ci troviamo tre anni dopo lo scoppio di un'apocalisse zombie, quando una comunità di sopravvissuti, controllata dal Cittadino Z deve attraversare gli Stati Uniti per portare in salvo l’unico essere umano in grado di fermare l’epidemia, ovvero l'unico a cui è stato iniettato il vaccino e non viene infettate neanche se viene morso da una creatura.

IZOMBIE

Qui i toni cambiano un po', e si torna nella vita di tutti i giorni. Una tirocinante che studia per diventare medico, Olivia Moore, diventa uno zombie durante una festa. Questo evento la porta a cambiare radicalmente la sua vita, lasciando la carriera e il fidanzato. Liv deve imparare a gestire la sua fame di cervelli, e per farlo crea un piano perfetto: prende infatti un lavoro all'obitorio dove, dopo l'autopsia, mangia i cervelli dei cadaveri che analizza.

DAYBREAK

Questa serie fonde gli zombie a una dinamica teen. Daybreak si concentra infatti sul diciassettenne Josh, uno studente emarginato. Un evento cambia la sua quotidianità: Sam, la sua ragazza, scompare e la città inizia a popolarsi di zombie, dunque Josh si ritrova davanti a nuove sfide.

S.O.Z. SOLDADOS O ZOMBIES

Questa serie è perfetta per i fan di Narcos e di TWD. Il protagonista è infatti Alfonso Marroquin, famoso drug dealer, che fugge da un carcere di massima sicurezza con il figlio, Lucas. Ovviamente a inseguirli sono in tanti. Tra questi c'è anche un gruppo di elites dell’esercito messicano formato da zombie infettati in seguito a degli esperimenti su dei maiali.