The Walking Dead: 6 cose da sapere su Aaron e Padre Gabriel prima di 'One More'

Quando li abbiamo visti in "A Certain Doom", Aaron e Padre Gabriel sono scampati alla morte nella sanguinosa battaglia finale anche grazie all'aiuto del misterioso uomo mascherato Elijah. Ora prima di ricontrarli nel nuovo episodio "One More" vi riportiamo di seguito alcune cose che dovete assolutamente sapere.

I Whisperers sono stati ufficialmente sconfitti . Aaron e Gabriel hanno assistito a tutta la guerra dei Sussurri. Daryl ha ucciso Beta prima che Carol e l'ex Whisperer Lydia distruggessero l'orda dei camminatori dopo aver immobilizzato Alpha.

. Aaron e Gabriel hanno assistito a tutta la guerra dei Sussurri. Daryl ha ucciso Beta prima che Carol e l'ex Whisperer Lydia distruggessero l'orda dei camminatori dopo aver immobilizzato Alpha. Ci sono state molte vittime . Una spia inviata da Alpha per infiltrarsi ad Alexandria ha ucciso Siddiq, il migliore amico di Gabriel e il padre della bambina nata dalla fidanzata di Gabriel, Rosita. Gamma poi è stata uccisa dopo che è stato rivelato il suo doppiogioco.

. Una spia inviata da Alpha per infiltrarsi ad Alexandria ha ucciso Siddiq, il migliore amico di Gabriel e il padre della bambina nata dalla fidanzata di Gabriel, Rosita. Gamma poi è stata uccisa dopo che è stato rivelato il suo doppiogioco. Gabriel ha brutalmente pugnalato a morte Dante per vendicare suo "fratello", dopo averlo rinchiuso nella cella che prima era appartenuta a Negan.

per vendicare suo "fratello", dopo averlo rinchiuso nella cella che prima era appartenuta a Negan. La comunità di Alexandria che ha ospitato Gabriel e Aron è ormai ridotta in brandelli e merita di certo di essere ricostruita come mostrato in "Home Sweet Home".

Gabriel e Aaron hanno familiari da proteggere . Gabriel è il padre adottivo di Rosita e la giovane figlia di Siddiq, Coco. Aaron è anche il padre adottivo di Graci, rimasta orfana durante la guerra contro i Salvatori nella stagione 8.

. Gabriel è il padre adottivo di Rosita e la giovane figlia di Siddiq, Coco. Aaron è anche il padre adottivo di Graci, rimasta orfana durante la guerra contro i Salvatori nella stagione 8. Nuove minacce stanno per arrivare. Maggie e Daryl sono sopravvissuti a malapena a un attacco da parte di un nuovo gruppo nemico. Aaron e Gabriel non devono e non possono abbassare la guardia.

