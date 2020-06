The Walking Dead 7: un dettaglio aveva già anticipato il destino di Rick Grimes

L'ultima apparizione di Rick Grimes nell'universo di The Walking Dead risale alla nona stagione, ma ben prima di lasciare i set del network AMC gli sceneggiatori potrebbero aver anticipato il suo addio, almeno per adesso, alla serie.

Nel lontano 2016, quando ancora non si parlava di film spin-off su Rick Grimes, probabilmente i piani per il futuro del personaggio si stavano già delineando, o almeno questo è quello che sospettano gli utenti Reddit e i fan della serie post-apocalittica.

Nella penultima stagione abbiamo visto l'eroe di Andrew Lincoln venire rapito dal gruppo Civil Republic Military e portato via su di un elicottero recante il simbolo di tre anelli uniti nel centro. Qualcosa di simile era già stato visto nell'episodio 7x11 intitolato Fidati, non fidarti, quando Dwight estrae da una scatola di sigarette le sue fedi nuziali, che cadono nella sua mano in una curiosa e familiare disposizione, che potrete visionare nel post in calce.

Che si tratti di una casualità o di un'anticipazione ante tempore, la coincidenza rimane sicuramente singolare e chissà che non ci siano altri indizi simili, riferiti anche ad altri personaggi, nascosti in altri episodi. Voi l'avevate notato?

Intanto, i lavori per il film su Rick Grimes continuano senza sosta, anche se l'inizio delle riprese dello spin-off di The Walkind Dead sembra ancora lontano.