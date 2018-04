The Walking Dead 8: il finale di stagione avrà un'ambientazione insolita e fenomenale

, meglio conosciuto ai fan per il ruolo di, ha rivelato nuovi dettagli sull'atteso finale dell'ottava stagione di. La puntata andrà in onda il 15 aprile sullaed avrà dei punti di contatto con la quarta stagione di, dando vita al primo crossover tra i due show.

Queste le sue dichiarazioni, effettuate in occasione di un'intervista ai microfoni di Entertainment Weekly:"Penso che in questo episodio ci sia di tutto. Si tratta di un'ambientazione insolita ma al tempo stesso emozionante, o almeno questo è quello che ho provato durante le riprese. Il luogo in cui abbiamo girato le scene è stato fenomenale, e per questo diverso dal solito. Spero che gli spettatori possano provare le nostre stesse sensazioni quando vedranno il tutto sul piccolo schermo".

La stagione 8 ha portato la guerra totale in The Walking Dead, con Rick (Andrew Lincoln) che ha unito Alexandria, Hilltop e The Kingdom contro i Saviors che hanno dominato su di loro per troppo tempo. Dopo aver passato una stagione al servizio di Negan, Rick e il suo gruppo stanno finalmente facendo progressi nel liberarsi dai Saviors. Ci sono state perdite considerevoli da entrambe le parti. Nell'episodio della scorsa notte, Rick e Morgan (Lennie James) hanno ucciso spietatamente i Saviors che sono fuggiti da Hilltop, il che dimostra che il primo è disposto a fare tutto il necessario per sconfiggere i suoi nemici e vendicarsi.

Nei fumetti la guerra totale si conclude proprio a Hilltop ma stando alle parole di Andrew Lincoln, sembrerebbe porprio che lo show non seguirà in maniera diretta il materiale cartaceo, come già avvenuto con la morte di Carl (Chandler Riggs).

Scott Gimple, showrunner dell'attuale stagione, ma che non tornerà a bordo della nona, aveva così commentato nei giorni scorsi: "Prego Dio che siano soddisfatti. Spero davvero che lo siano. È una guerra. Ci sono vittime lungo la strada, ed è una cosa incredibilmente dura. Ma mostra solo quanto siano profondamente connessi questi personaggi e come i loro destini siano legati insieme, anche se alcuni di loro non lo vorrebbero."'

