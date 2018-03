The Walking Dead 8: Norman Reedus promette un finale di stagione "soddisfacente"!

Non si può negare che la stagione 8 didi AMC sia stata un po' "turbinosa", per così dire, ma Norman Reedus, uno degli attori dello show promette che il season finale compenserà i fan di tutti gli eventali errori commessi.

Parlando con EW durante un'intervista, Reedus ha spiegato che qualcosa accadrà nell'episodio 16, intitolato "Wrath":

"Ci sono quattro cose che possono accadere e che potrebbero fungere da finale; potevano sceglierne solamente una tra tutte, e, invece no: le vedremo proprio tutte nello stesso momento. I personaggi si dirigono in direzioni diverse, ma la loro storia è sempre e comunque soddisfacente. Questa è una cosa che mi piace molto. Mi piace anche il fatto che non sia solo la storia di una persona. Ci sono probabilmente quattro, forse cinque, direzioni diverse in cui lo show avrebbe potuto concludersi e, alla fine, vedremo praticamente tutte queste conclusioni insieme. È molto soddisfacente. "

Che ne dite? Site curiosi di vedere come andrà a finire questa stagione 8 di The Walking Dead? E a voi come è sembrato lo show quest'anno? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

The Walking Dead continua il 25 marzo con l'episodio Do Not Send Us Astray, su AMC.