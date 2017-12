The Walking Dead 8: il poster ispirato a Star Wars: Gli Ultimi Jedi

E' innegabile che il fenomeno del momento sia Star Wars: Gli Ultimi Jedi , l'ottavo capitolo della famosa saga cinematografica che è approdato la scorsa settimana nelle sale di tutto il mondo, facendo registrare pareri discordanti tra gli appassionati.

La forza, evidentemente, scorre potente non solo tra i protagonisti del film, ma anche nelle vene dei social media manager del fortunato show di AMC, The Walking Dead.

Come si può vedere in calce, infatti, sugli account Twitter ed Instagram di The Walking Dead è stata pubblicata una locandina della serie tv a tema Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui i protagonisti della trasposizione televisiva del famoso fumetto sono raffigurati nelle vesti di Rey, Luke Skywalker, la principessa Lela Organa, Kylo Ren e Finn.

Walking Dead: All Out War, questo il nome presente sulla locandina, vede Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, nei panni di Luke Sywalker (Mark Hamill), Michonne (Danai Gurira) impugnare la classica spada degli Jedi, e Negan, il villain della serie, impugnare una mazza da baseball avvolta da un filo di raso che riprende la spada laser rossa di Kylo Ren.

Ricordiamo che la prima metà di stagione dell'ottava stagione di The Walking Dead si è conclusa lo scorso 10 Dicembre con una rivelazione scioccante da parte di uno dei sopravvissuti.

Attenzione: la news contiene spoiler

Carl Grimes, infatti, probabilmente sarà il prossimo a morire. A rivelarlo Chandler Riggs, che ha rivelato come la storia del personaggio sia ormai al termine.