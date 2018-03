The Walking Dead 8: il produttore dice "Prego Dio che il finale piaccia ai fan!"

Attenzione agli spoiler, la notizia che segue contiene delle anticipazioni sulla serie in onda su AMC,, e sul finale della stagione 8. Non proseguite la lettura, o fatelo a vostro rischio e pericolo!

Il finale della Stagione 8 di The Walking Dead è a meno di un mese di distanza, così come la fine della battaglia dell'AHK con Negan e i Saviors. "Vedremo una risoluzione della guerra", promette il produttore esecutivo Scott Gimple. "Potrebbe non essere quello che le persone si aspettano. Potrebbe non essere quello che alcuni dei personaggi vogliono, anche. Ma è una conclusione, e devono affrontare le sue conseguenze. "

Gimple, che si dimette come showrunner alla fine di questa stagione, e non ci sarà quindi per la nona, sa che sarà dura soddisfare gli spettatori desiderosi di vedere vendicati Glenn e Abramo. "Prego Dio che siano soddisfatti", dice. "Spero davvero che lo siano. È una guerra. Ci sono vittime lungo la strada, ed è una cosa incredibilmente dura. Ma mostra solo quanto siano profondamente connessi questi personaggi e come i loro destini siano legati insieme, anche se alcuni di loro non lo vorrebbero."

Anche se i fan, ai quali è stato recentemente "strappato via" Carl, potrebbero pensare di "respirare un po'", Gimple suggerisce che, al contrario, il peggio potrebbe ancora essere in agguato. "Non direi mai al pubblico che può stare tranquillo", dice. "È un mondo devastante quello in cui vivono questi personaggi, ma c'è ancora bellezza e speranza".

Che ne dite? Paura?