The Walking Dead 9: Angela Kang vuole pianificare storie future incentrate su Maggie

Sebbene la dipartita di Lauren Cohan dalla nona stagione di The Walking Dead sia ormai stata ufficializzata, sembrerebbe proprio che il suo futuro nei panni di Maggie Greene non sia per nulla scontato. La showrunner Angela Kang ha infatti dichiarato di avere in mente altre storie per il suo personaggio.

Ecco cosa ha affermato ai microfoni di IGN: "Sono davvero entusiasta della storia riguardante Maggie in questa nona stagione. Lauren è entrata nello show nello stesso momento in cui l'ho fatto io, quindi mi è piaciuto molto scrivere per lei e lavorare al suo fianco, ed il piano è quello di avere storie future attorno al suo personaggio."

Angela Kang ha poi anticipato il cambiamento caratteriale di Maggie nel corso del nuovo arco narrativo: "La vedremo a pieno titolo nel ruolo di leader, forte e formidabile come Rick. Un elemento della nona stagione che andremo ad esplorare sarà l'effetto domino e dunque ciò che accadrà nel primo episodio avrà una conseguenza importante sulla storia di Maggie."

Le dichiarazioni della showrunner vanno a braccetto con quanto affermato mesi fa dalla stessa Lauren Cohan, dicendosi divertita all'idea di interpretare il noto personaggio anche in futuro. Vi ricordiamo che l'attrice ha siglato un accordo con la ABC che la vedrà protagonista di Whiskey Cavalier, comedy che debutterà nel 2019.

La nona stagione di The Walking Dead, che segnerà l'addio di Rick Grimes (Andrew Lincoln) sarà disponibile a partire dal 7 ottobre sulla AMC.