The Walking Dead 9: il cast saluta Andrew Lincoln!

Alcuni membri del cast di The Walking Dead hanno salutato pubblicamente la star Andrew Lincoln, che per nove anni è stato il protagonista della serie e che si appresta a lasciare il suo ruolo nell'imminente nona stagione.

Sarah Wayne Callies, che in The Walking Dead ha interpretato la moglie di Rick, Lori, ha detto: "Mi hai insegnato - e probabilmente lo hai fatto con molti di noi nello show - qualcosa di incredibilmente importante: l'umiltà di non essere una star. Eri un vero esempio perché sul set eri quello che si impegnava più di tutti, lavoravi duro, non ti lamentavi mai di niente. Grazie per avermi reso una persona migliore."

Chandler Riggs, invece, interprete del figlio della coppia Carl, ha dichiarato: "Quando ho saputo che stavi lasciando la serie ho provato emozioni contrastanti. Come fan, mi sono sentito triste, ovviamente. Ma sono stato 'tuo figlio' per nove anni e sei diventato uno dei miei migliori amici, quindi non posso che essere entusiasta per le nuove opportunità che si apriranno davanti a te d'ora in avanti. Voglio vedere in quale nuova direzione andrà la tua carriera e sono pronto a supportarti in tutto ciò che farai."

Lennie James, che interpreta Morgan, ha definito Lincoln uno dei più importanti protagonisti maschili della storia della televisione mondiale, mentre Laurie Holden (Andrea) ha parlato del collega come di "una persona gentile, generosa e onesta, un vero leader in ogni senso possibile."

Norman Reeuds, che nella vita reale è uno degli amici più stretti di Lincoln, ha detto: "Posso onestamente dire che Andy mi ha reso un attore migliore, un amico migliore e persino un padre migliore perché vedo quanto sia difficile gestirsi fra la vita familiare e la vita lavorativa." Anche lui ha condiviso le parole di Lennie James, definendo Lincoln uno dei migliori attori della televisione, aggiungendo: "L'idea che non abbia vinto una cosa come 15 maledetti Emmy di fila mi sta facendo esplodere la testa!"

Last but not least, Danai Gurira (Michonne) e Lauren Cohan (Maggie) hanno definito il collega "un uomo incredibile e sempre desideroso di migliorarsi, non solo come attore ma in primo luogo come persona."

The Walking Dead tornerà dal 7 ottobre.