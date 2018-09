The Walking Dead 9: nei nuovi episodi vedremo un Negan completamente diverso

In una recente intervista promozionale per The Walking Dead 9, la showrunner Angela Kang ha svelato che Negan, il personaggio interpretato dalla star Jeffrey Dean Morgan, sarà completamente diverso rispetto a quello visto finora dai fan.

"Ovviamente Negan è ancora Negan", ha specificato la Kang, che ha aggiunto: "Non può fare a meno di dire cose che sono schiette e piuttosto volgari, ma vedremo alcune sfumature emotive davvero diverse insolite per lui. È stato essenzialmente in isolamento per un anno e mezzo dalla fine della scorsa stagione, e una delle storie che stiamo esplorando è ciò che gli è stato fatto in questo periodo, quello che ha dovuto passare", ha rivelato la showrunner.

"L'altra cosa che faremo in questa stagione di cui sono particolarmente entusiasta è che, mentre in passato lo show si è concentrato quasi esclusivamente sul rapporto fra Negan e Rick, nei prossimo episodi il personaggio avrà a che fare con altri membri del gruppo. Si creeranno tutte queste nuove interazioni che spero siano un po' diverse e sorprendenti."

Siete curiosi di scoprire la nuova incarnazione della serie di AMC? Cosa ne pensate dell'abbandono di Andrew Lincoln? Fatecelo sapere nei commenti!

I nuovi episodi di The Walking Dead andranno in onda dal 7 ottobre.