The Walking Dead 9: Norman Reedus spiega com'è stato girare una scena cruciale dello show

Come è emerso più volte nell’arco del materiale promozionale fin qui esposto e pubblicato sulla nona stagione dello zombie serial, gli avvenimenti che hanno segnato la prima parte della stagione hanno dato una nuova piega alla narrazione. A proposito di ciò è intervenuto l’interprete di Daryl Dixon, l’attore Norman Reedus.

Invitiamo a non proseguire nella lettura coloro che non abbiano seguito le ultime puntate di The Walking Dead. La star del serial ispirato all’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman ha avuto modo di poter parlare dell’ultima scena girata assieme al collega Andrew Lincoln (Rick Grimes), indiscusso protagonista dell’intera opera in tutti questi anni, almeno fino a quando l’interprete non ha scelto di allontanarsi dallo show per accordarsi con il canale AMC sullo sviluppo di una trilogia di film destinati al piccolo schermo:

“Ricordo la scena finale con lui sul ponte. Greg [Nicotero], che dirigeva l’episodio, mi chiese cosa avessi voluto fare in quel momento, quando io sapevo che tutti avrebbero cercato di andargli incontro nel tentativo di salvarlo. Tuttavia, proprio perché lui ed io siamo così legati nello show, volevo arrivare lì per primo e rendermi conto del fatto che fosse spacciato, che non ci sarebbe stato alcun modo per tirarlo via da lì.

Volevo – come accade quando qualcuno muore sul letto di morte mentre gli stringi la mano – essere lì con lui per fare lo stesso, per fargli sapere che, pur sapendo che non ce l’avrebbe fatta, ero con lui comunque, che avrebbe visto il mio volto prima di lasciarci”.

In realtà sappiamo bene che l’esplosione del ponte non ha causato la morte del personaggio, il quale è stato poi salvato da Anne (Pollyanna McIntosh) che l’ha soccorso grazie all’aiuto di un elicottero mentre era gravemente ferito per via dell’incidente. Non ci resta che attendere, dunque, l’arrivo di questa trilogia di pellicole per la televisione e capire cosa ne sarà del futuro dell’ex sceriffo, ora che ha lasciato definitivamente la comunità di appartenenza e i suoi legami più stretti.

Le nuove puntate della nona stagione di The Walking Dead saranno trasmesse sul canale AMC a partire da Domenica 10 febbraio. Al momento il titolo del nono episodio con cui ritornerà lo show non è stato ancora svelato.