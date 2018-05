The Walking Dead 9: un nuovo casting call suggerisce la presenza dei Sussuratori

Sono anni che si vocifera l'ingresso dei Sussuratori in The Walking Dead e finalmente potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso dai fan. Stando ad un casting call riportato da TV Line, infatti, i temibili nemici potrebbero apparire nella nona stagione del serial targato AMC, confermata per l'autunno del 2018.

Il portale americano ha annunciato che la produzione è alla ricerca di due attrici che possano vestire i panni di Yumiko e Magna, personaggi apparsi nella serie a fumetti ideata da Robert Kirkman, e che hanno giocato un ruolo importante nella guerra contro i Sussuratori.

Arrivate ad Alexandria come potenziali nemiche, le due finiscono per allearsi alla banda di sopravvisuti e ad imbracciare le armi contro i cattivi ed il loro spietato leader, Alpha. Per coloro che non fossero a conoscenza dell’identità di questi Sussurratori, si tratta di un gruppo di sopravvissuti che vivono tra gli erranti muovendosi in maniera indisturbata grazie alla pelle di zombie che essi indossano per mimetizzarsi. Per poter dialogare tra loro utilizzano dei sussurri, in modo tale da non farsi scoprire da quelli ormai defunti.

Andrew Lincoln era già stato intervistato sul possibile arrivo di questi nemici nella serie ed aveva così commentato: "Non so se lo show andrà mai a parare in quella direzione ma spero di sì perchè lo ritengo straordinario. Tutti continuano a pensare che Alpha sia il villain definitivo, ma non so se potremmo arrivarci direttamente o dopo un salto temporale".

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che le riprese del nuovo arco narrtivo sono iniziate ieri e che la premiere della nona stagione sarà diretta da Greg Nicotero. Il truccatore ed effettista statunitense aveva già diretto altri episodi della serie in passato, tra cui la premiere della settima stagione, la puntata numero 100, il mid-season finale ed il finale dell'ottava stagione.