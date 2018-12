The Walking Dead 9: i produttori non hanno voluto inserire una canzone di Slash!

Mentre la nona stagione di The Walking Dead è attualmente in pausa per via del periodo invernale, emerge in rete una grande curiosità legata alla colonna sonora dello show targato AMC. A quanto pare i produttori si sarebbero rifiutati di utilizzare una canzone scritta appositamente da Slash, iconico chitarrista dei Guns N' Roses.

La motivazione ben precisa è stata da lui rivelata nel corso del podcast Basel Meets: "Mentre stavo registrando Living the Dream, il nuovo album con Myles Kennedy, ho inciso una canzone ispirata a The Walking Dead, intitolata The One You Loved Is Gone. Che ci crediate o meno, l'avevo scritta appositamente per lo show perché volevo che sostituissero la classica sigla di apertura con una canzone originale. Alla fine si sono rifiutati di inserirla perché non volevano un qualcosa associato ad un nome celebre all'interno del mondo fittizio popolato da zombie. E quindi tutto è andato in fumo, ma per per era una grande idea".

Al ritorno dalla pausa invernale, il nuovo arco narrativo di The Walking Dead potrebbe vedere un ampio utilizzo di flashback per spiegare il salto temporale di anni. La grande novità sarà rappresentata dal debutto di Alpha (Samantha Morton), leader dei Sussuratori, una terribile minaccia che il gruppo di sopravvissuti non ha mai affrontato fino ad ora.

Vi ricordiamo che la seconda metà della nona stagione dello show tornerà ad essere trasmessa a partire dal 10 febbraio su AMC.