The Walking Dead 9: pubblicato un nuovo poster e annunciati nuovi membri del cast

AMC ha pubblicato un nuovo, stupendo poster per l'imminente nona stagione di The Walking Dead, annunciando anche che gli attori John Finn e Brett Butler si sono recentemente uniti al cast rispettivamente nei ruoli di Earl e Tammy, due celebri personaggi della serie a fumetti.

La prossima stagione della serie coinciderà anche con l'ultima per il protagonista Andrew Lincoln, che dopo aver interpretato Rick Grimes per tutti i nove anni della messa in onda di The Walking Dead ha deciso di lasciare lo show per avere più tempo da dedicare alla famiglia.

Qui sotto la sinossi ufficiale di The Walking Dead 9:

"La scorsa stagione ha portato il culmine di All Out War, che ha contrapposto Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti contro i Salvatori e il loro scaltro leader, Negan. Con la vita di Negan nelle sue mani, Rick si è trovato davanti ad una scelta che lo avrebbe definito per sempre, e scegliendo di risparmiare la vita del suo nemico ha confermato i valori che da sempre lo hanno contraddistinto e soprattutto onorato la memoria del suo defunto figlio. La decisione ha però creato diversi dissidi all'interno del suo gruppo, che si trascinano anche un anno e mezzo dopo quegli eventi: il periodo di relativa pace però sta per cessare, quando la comunità dovrà affrontare una serie di ostacoli inaspettati che minacceranno l'idea stessa di civiltà che i nostri sopravvissuti hanno lavorato così duramente per ricostruire."

La nuova serie debutterà il prossimo 7 ottobre.