The Walking Dead 9: rivelati i titoli ufficiali degli episodi della prima metà di stagione

La speranza dei fan è che The Walking Dead, ormai giunta alla nona stagione, possa tornare ai fasti di un tempo. Per ingannare l'attesa della premiere, fissata al 7 ottobre, AMC ha diffuso in rete i titoli ufficiali dei primi otto episodi ed i nomi di coloro che si occuperanno di dirigerli.

Il primo episodio, intitolato A New Beginning, sarà diretto da Greg Nicotero, truccatore ed effettista dello show. Il secondo, intiolato The Bridge, sarà diretto da David Leslie Johnson-McGoldrick, sceneggiatore di The Conjuring 2. Dietro alla macchina da presa del terzo, intitolato Warning Signs, ci sarà Corey Reed, scrittore di numerosi episodi del crime drama Medium.

Il quarto si chiamerà The Obliged e sarà diretto da Rosemary Rodriguez, che in passato è stata impegnata con Law & Order e Criminal Minds. Il quinto episodio, What Comes After, vedrà nuovamente Nicotero nelle vesti di regista assieme al veterano Matthew Negrete.

La sesta puntata, intitolata Who Are You Now?, sarà diretta da Eddie Guzelian, che si era occupato di due episodi dell'ottava stagione. La settima, Stradivarius, segnerà il debutto assoluto di Michael Cudlitz, meglio noto per il ruolo di Abraham Ford, nelle vesti di regista. L'ottavo episodio, infine, si chiamerà Evolution e sarà diretto da Michael E. Satrazemis, già impegnato nella precedente stagione.

Vi ricordiamo che il nuovo arco narrativo di The Walking Dead sarà l'ultimo per Carl Grimes (Andrew Lincoln) e dirà addio anche a Maggie (Lauren Cohan). La nuova showrunner Angela Kang ha più volte dichiarato che verrà dato ampio spazio ai salti temporali e che saranno raccontate storie grandiose, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili